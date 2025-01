L’école Vendôme fermée pour travaux jusqu’au 10 février

Rectorat de Guyane et Mairie de Cayenne annoncent ce vendredi 31 janvier dans un communiqué commun la fermeture de l’établissement scolaire cayennais qui accueille près de 850 élèves de maternelle et primaire. Le groupe scolaire Vendôme doit subir des travaux et restera fermé jusqu’au 10 février. Un départ de feu dans une classe lundi 27 janvier, entraînant un droit de retrait de 100% des enseignants, a contraint les autorités académiques et municipales à prendre des mesures drastiques pour garantir la sécurité des personnels et des élèves.

Régulièrement sujette à des problèmes techniques, l’école Vendôme n’accueille plus aucun élève depuis mercredi et le droit de retrait exercé par l’ensemble de la communauté éducative de cet établissement cayennais du 1er degré. En cause, un départ de feu sur un ventilateur d’une classe élémentaire, lundi.

En colère, les enseignants ont pu rencontrer le Rectorat hier et échanger avec la Mairie, responsable de l’entretien des 31 écoles maternelles et élémentaires de la commune (relire Guyaweb du 30 janvier).

Conjointement, à l’issue d’une réunion jeudi soir, Rectorat et Municipalité ont pris la décision de fermer temporairement l’école, jusqu’au 10 février, pour y effectuer des travaux.