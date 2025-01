Départ de feu, inondation… les enseignants de l’école Vendôme, en droit de retrait, obtiennent des engagements du rectorat et la Ville de Cayenne

Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire Vendôme de Cayenne exercent depuis mardi 28 janvier leur droit de retrait suite à un départ de feu d’un ventilateur dans une classe, la veille. Un fait loin d’être isolé dans cette école vétuste qui accueille près de 900 élèves et accumule les problèmes techniques depuis des années. Réunis devant le rectorat ce jeudi pour dénoncer des conditions d’accueil et de travail dangereuses, les enseignants ont obtenu des engagements du Rectorat et de la Mairie de Cayenne qui se questionne sur l’éventualité d’une fermeture de longue durée de l’école pour…