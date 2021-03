La hargne s’abat sur l’Université

Pendant deux heures, le 10 mars, l’intimidation et les insultes racistes se sont abattues sur du personnel de l’institut de formation des enseignants, des étudiants et des universitaires engagés dans un mouvement social. L’intrusion sur le campus de Cayenne d’organisations et de leurs sympathisants rassemblés autour d’un mouvement « contre la répression coloniale » était motivée en soutien notamment à la directrice de cet institut de formation, Sonia Francius, ancien bras-droit de Jean-Michel Blanquer lorsqu’il était recteur de Guyane. Ce n’est pas la première fois qu’un acte d’intimidation par des groupes extérieurs s’abat sur le campus Trou Biran de l’Université de Guyane, dans…