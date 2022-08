La CTG réunit le 2nd degré pour préparer la rentrée

À une semaine de la rentrée scolaire, la Collectivité territoriale a organisé ce lundi matin une rencontre avec les chefs d’établissements des collèges et lycées publics de Guyane. En compagnie du nouveau recteur de Guyane, Philippe Dulbecco, le président Gabriel Serville a écouté les doléances des principaux et proviseurs, et détaillé le travail engagé par la Collectivité sur cet enjeu primordial de l’éducation. Dans une semaine jour pour jour, lundi 5 septembre, près de 92 000 élèves vont faire leur rentrée des classes en Guyane. En coulisse, professeurs et chefs d’établissements ont déjà repris le chemin de l’école pour préparer…