Classe défense, comment l’armée s’introduit dans l’Éducation nationale

Les élèves du lycée polyvalent de Balata ont désormais un parrain : l’armée. L’établissement a signé le 8 mars dernier une convention avec la Grande Muette pour l’ouverture d’une « classe défense », un dispositif de découverte des métiers de l’armée. Objectifs pédagogiques d’une part, attractivité et maintien du lien avec la jeunesse de l’autre, ce nouveau partenariat renforce des liens déjà forts en Guyane entre l’Éducation nationale et le ministère de la Défense. « Je veux devenir gendarme. J’aime l’action et le côté administratif du métier. » Claunette Charles, élève de première TGT (technicien géomètre et topographe) au lycée polyvalent de Balata, est l’une…