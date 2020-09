A Saint-Laurent, les dysfonctionnements au collège Tell Eboué en passe d’être résolus

A Saint-Laurent, la rentrée au collège Tell Eboué a été reportée d’une semaine. En cause notamment, des problèmes d’emplois du temps avec des matières oubliées ou des créneaux horaires qui ne coïncident pas entre les disponibilités des élèves et des professeurs. Hier, une réunion avait lieu avec le recteur pour trouver des solutions. Dans un préavis de grève – prévue aujourd’hui et depuis annulée – du personnel éducatif du collège Tell Eboué daté de la semaine dernière, le syndicat des enseignants SE-UNSA mettait en cause un « protocole sanitaire incomplet », des « enseignements plancher non respectés », des « emplois du temps élèves incompatibles…