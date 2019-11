L’association guyanaise d’auto-réparation de vélos et de location longue durée de vélos participe du 7 au 21 novembre au concours du Prix de l’Economie Sociale et Solidaire « Coup de cœur 2019 » parmi 14 entreprises régionales sélectionnées par les jurys dans les CRESS (1). Les votes sont ouverts, il est encore temps de donner un coup de pouce à Ranjé To Bisiklèt (La Kaz A Vélo).

En octobre 2018, son fondateur Florent Martinod expliquait à Guyaweb le droit des adhérents de La Kaz à Vélo : “Si la personne n’a pas de vélo, elle peut venir fabriquer son vélo et si la personne a un vélo, elle peut venir le réparer, faire un diagnostique, changer les pièces et repartir sur un vélo en parfait état de marche. Les réparations vont de la crevaison à changer un pédalier, en passant par la chaîne ou toute la partie freinage mais il faut vraiment comprendre que nous ne faisons pas concurrence au réparateur de vélo car à la Kaz A Vélo c’est l’utilisateur qui répare son vélo grâce aux conseils de notre mécanicien, il faut avoir un peu de temps et avoir envie d’apprendre”.

Cet entretien « Apprendre à réparer son vélo, c’est possible ! » est à (re)lire ici.

Les Prix de l’ESS, kesako ?

Les Prix régionaux, les Prix nationaux et les Prix Coup de coeur s’adressent aux personnes morales relevant de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, fondations, sociétés commerciales de l’ESS ou agréées ESUS) qui ont plus de deux ans d’activité. Elles peuvent concourir dans l’une de ces trois catégories : Transition écologique, Egalité femmes-hommes et Utilité sociale.

Ranjé To Bisiklèt (La Kaz A Vélo) concourt au Prix de l’Economie Sociale et Solidaire “Coup de coeur”. S’il devient l’heureux gagnant il bénéficiera d’un prix de 5000 €, d’une vidéo de promotion et d’un accompagnement proposé par les partenaires nationaux des Prix. Ce Prix sera remis lors de la clôture du Mois de l’ESS, dans le cadre des Journées de l’économie autrement, le 30 novembre à Dijon.

Prix de l’Economie Sociale et Solidaire “Coup de coeur” : Ranjé To Bisiklèt (La Kaz A Vélo), le vote est ici

(1) La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Guyane (Cress) fait partie du réseau des 26 CRESS présentes en France hexagonale et dans les territoires d’Outre-Mer, qui sont animées par le Conseil National des CRESS (CNCRES). Elle a vocation à réunir les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de la Guyane : les associations, les coopératives, les fondations d’entreprise de l’ESS, les mutuelles, les syndicats employeurs de l’ESS et plus largement, les réseaux d’économie solidaire et de développement local. Plus d’infos ici