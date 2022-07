Les boulangers en première ligne face à l’inflation

Depuis plusieurs mois, la hausse des prix est fulgurante, en particulier ceux de l’énergie et des denrées alimentaires. Jonglant entre inflation et pénuries, les métiers de bouche souffrent particulièrement. Reportage auprès de quelques boulangeries-pâtisseries de l’agglomération cayennaise. « Chers clients, en raisons de la hausse des prix de la matière et de la conjoncture actuelle, notre baguette à partir du lundi 07/02/22 sera désormais au prix de 1,00 euro. » Lorsque l’on pénètre dans la boulangerie Au Nouveau Boulanger, route de la Madeleine, impossible de ne pas voir l’affichette précisant le changement de tarif. « Et encore, on n’a pas répercuté entièrement la…