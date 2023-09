L’apprentissage en Guyane « peut faire mieux »

La ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels Carole Grandjean a visité ce mardi le Centre de formation des apprentis (CFA) des métiers de l’artisanat à Cayenne pour présenter les nouveaux mécanismes de financement de ces centres d’apprentissage. Des aides qui doivent permettre au CFA de se développer et d’élargir son offre de formation afin de faire évoluer l’apprentissage en Guyane. Sur le territoire guyanais depuis lundi 11 septembre, la ministre chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, Carole Grandjean, est venue prêcher la politique gouvernementale de réforme de l’apprentissage, promesse de campagne d’Emmanuel Macron dès 2017 « pour…