Future école de Saül : l’heure des comptes

Une réunion est attendue dans les semaines prochaines entre la préfecture, la mairie de Saül et l’entreprise Gaïa à propos de la suite comptable et organisationnelle à donner au chantier de l’école de Saül interrompu. « Je me suis retrouvé face à un mur. Si on avait été payés et si on avait reçu le matériel on aurait fini l’école » se lamente Max Souza de Lima, chef d’entreprise de Matoury qui a travaillé depuis 2017 sur le chantier de l’école de Saül pour le compte de l’entreprise Gaïa. Le chantier est à l’arrêt et l’entrepreneur de Matoury craint d’être…