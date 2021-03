Cette conférence-débat aura lieu mercredi 17 mars à l’Université de Guyane à Cayenne.

Elle est organisée par l’Institut Régional de Développement du Travail Social, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Institut Universitaire de Technologie de Kourou, le laboratoire MINEA et l’Université de Guyane.

« Les politiques d’accompagnement des secteurs social et médico-social sont en pleine mutation. Les pouvoirs publics réinventent la prise en charge de ces champs d’intervention sociale. L’accent est mis sur l’innovation sociale qui s’appuie aussi bien sur des initiatives professionnelles que bénévoles et la mobilisation des financements croisés publics et privés.

La montée en puissance de ces dispositifs à vocation sociale (centres sociaux, espaces de vie sociale, coopératives sociales, épiceries solidaires…) réaffirme de nouvelles solidarités et enclenche des dynamiques sociales et économiques durables.

Ainsi, l’innovation sociale fait désormais partie des champs d’investigation pour créer de nouvelles formes d’intervention « par les gens et pour les gens ». Tout en mettant au travail les principes de l’économie marchande, elles tentent de tendre vers plus de justice sociale. Dès lors, l’entrepreneuriat social se développe et trouve son sens et sa légitimité dans l’impact social qu’il génère.

L’émergence de ces dispositifs soulève des interrogations et met en tension les frontières historiques et constitutives du travail social. L’éclairage d’experts régionaux et nationaux permettra d’aborder cette nouvelle forme d’entreprendre par ses trois prismes porteurs d’innovation : les modalités d’intervention, le modèle économique et la gouvernance. »

La conférence-débat « Entrepreneuriat social : et si on imaginait l’intervention sociale autrement ? » aura lieu mercredi 17 mars de 8h à 16h30 à l’Université de Guyane (Amphi A) à Cayenne.

Accessible gratuitement, sur inscription, en présentiel ou en visioconférence pour la matinée, la conférence-débat est ouverte à tous et s’adresse en particulier aux étudiants en intervention sociale, aux professionnels du secteur et aux porteurs de projets, professionnels et particuliers.