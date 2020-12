Montagne d’or: la justice demande à l’État de « prolonger » les concessions minières 

Le tribunal administratif de Guyane a « annulé » ce jeudi 24 décembre le refus implicite du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, de prolonger les concessions minières de la Compagnie Montagne d’or en Guyane. Le tribunal administratif de Guyane a « annulé » ce jeudi 24 décembre 2020, le refus implicite du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, de prolonger les concessions minières de la Compagnie Montagne d’or (CMO) en Guyane (Guyaweb du 3/12/20). Le tribunal a aussi « enjoint à l’État de prolonger » « dans un délai de six mois »…