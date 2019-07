Mobilisation contre le projet Takari Mining

Un projet lourd de menaces selon le collectif Or de Question déjà engagé contre la Montagne d’Or.

« Jusqu’au 24 juillet, une consultation publique vous permet d’exprimer votre opposition à un énième Permis de recherches minières portant sur 17 500 hectares dans l’ouest guyanais. De par sa superficie et ses actionnaires, ce permis de recherche nécessite une mobilisation exceptionnelle car il prélude à une prochaine Montagne d’Or » indique le collectif Or de question.

« Derrière Takari Mining (…) se trouve en fait l’une des plus grandes compagnies aurifères au monde : la multinationale étatsunienne Newmont Mining qui détient 50% des parts de Takari Mining. Les 50% restants sont détenus par la société CME [Compagnie Minière Espérance] propriété de Carol Osterero, présidente de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane ».

Alors que le gouvernement vient de retoquer le projet minier industriel Montagne d’Or dans sa forme actuelle et s’est engagé à réformer le Code minier d’ici à la fin de l’année, « il est irresponsable de continuer à accorder des permis miniers destinés à l’industrie extractive » et « il est impératif de geler toutes les demandes de permis de recherches » selon Or de Question.

En effet, « Takari Mining, tout comme feu le projet minier Montagne d’or, envisage à terme une mine à ciel ouvert : l’une des industries les plus polluantes au monde tant pour l’environnement que pour la santé de générations de Guyanais ».

Le collectif Or de Question appelle donc à agir « maintenant quelques minutes » en participant à la consultation publique ouverte jusqu’au 24 juillet sur le permis minier Espérance Nord présentée par la société Takari Mining, « pour n’avoir pas à lutter d’ici peu, durant des années, contre une future demande de permis d’exploitation ».