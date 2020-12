Gold’Or condamnée à 100 000 euros d’amende avec sursis dans l’affaire de pollution environnementale

Le jugement du procès qui oppose la société minière Gold’Or à l’Office national des forêts (ONF), Guyane Nature Environnement (GNE) et France Nature Environnement (FNE) – toutes trois portées parties civiles dans cette affaire – a été rendu ce vendredi 4 décembre au tribunal de Saint-Laurent-du-Maroni. Selon le délibéré que Guyaweb s’est procuré et confirmé par Maître Mabile, avocat des parties civiles – «Toutes les nullités de forme sont rejetées. GOLDOR est reconnu[e] coupable et pleinement responsable des préjudices causés ; GOLDOR est condamné[e] à 100 000 euros d’amende avec sursis ; GOLDOR est condamné[e] à verser 10 000 euros à l’ONF…