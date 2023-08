Les salariés grévistes du Comité du tourisme obtiennent gain de cause

Près d’un mois après un débrayage suivi par 50% des salariés du Comité du tourisme, un protocole d’accord a été signé lundi 7 août avec la direction de l’établissement public en charge de la politique touristique de la Guyane. Renforcer le dialogue social, transformer le management, recruter deux postes stratégiques aux ressources humaines et à la direction adjointe et informer les salariés du Comité des orientations politiques et stratégiques ont été inscrits dans le marbre. « L’accord a accouché dans la douleur, mais nous l’avons signé. » Après plusieurs semaines de médiation et de navettes entre la direction et la section syndicale…