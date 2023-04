Les élus de la CTG unis pour sauver le Fhejoc

Amené à fermer fin juillet pour cause de vétusté des bâtiments, le Foyer d’hébergement des jeunes de l’Ouest en formation à Cayenne (Fhejoc), géré par le Centre communal d’action sociale de Saint-Laurent, va bénéficier d’un soutien de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Les élus, de la majorité comme de l’opposition, se sont engagés ce jeudi 20 avril en Assemblée plénière à sauvegarder cet outil qui aide les jeunes du territoire à poursuivre leur parcours scolaire ou professionnel. « On fait des efforts pour avoir un avenir mais si le foyer s’arrête, c’est comme si on nous fermait des portes. » A…