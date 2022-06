Qui sont les 27 députés ultramarins nouvellement élus ou réélus ?

Victorieux du second tour des élections législatives qui s’est tenu les 18 et 19 juin 2022 dans les Outre-mer, 27 députés ultramarins siègeront sur les bancs de l’Assemblée Nationale durant ces cinq prochaines années. Entre les nouveaux élus et les réélus, une grande majorité grossira les rangs de la Nupes (Guyaweb du 19/06), première force d’opposition dans la nouvelle Assemblée Nationale (Mediapart du 20/06).

Voici la liste des 27 députés ultramarins fraîchement élus ou réélus.

En Guadeloupe : 4 députés dont 2 élus et 2 réélus

Taux de participation : 28,23 %.

A noter la défaite de Justine Bénin, secrétaire d’État chargée de la Mer, qui devra donc démissionner du gouvernement Borne.

1e circonscription : Olivier Serva (réélu), 15 624 voix, soit 74,04% des suffrages exprimés

2e circonscription : Christian Baptiste (élu), 15 484 voix, soit 58,65% des suffrages exprimés

3e circonscription : Max Mathiasin (réélu), 12 402 voix, soit 52,12% des suffrages exprimés

4e circonscription : Elie Califer (élu), 10 633 voix, soit 100% des suffrages exprimés



Saint-Martin/Saint-Barthélemy : 1 député élu

Taux de participation : 24,56%



1e circonscription : Frantz Gumbs (élu), 3 921 voix, soit 67,21% des suffrages exprimés



Martinique : 4 députés dont 1 réélu et 3 élus

Taux de participation : 25,71 %

1e circonscription : Jiovanny William (élu), 11 336 voix, soit 62,94 % des suffrages exprimés

2e circonscription : Marcellin Nadeau (élu), 12 764 voix, soit 63,46% des suffrages exprimés

3e circonscription : Johnny Hajjar (élu), 7 813 voix, soit 58,74% des suffrages exprimés

4e circonscription : Jean-Philippe Nilor (réélu), 15 329 voix, soit 71,37% des suffrages exprimés



Guyane : 2 députés élus

Taux de participation : 31,57%

A noter la défaite du député sortant de la 2e circonscription Lenaïck Adam (LREM)



1e circonscription : Jean-Victor Castor (élu), 9 038 voix, soit 56,53% des suffrages exprimés

2e circonscription : Davy Rimane (élu), 8 276 voix, soit 54,12% des suffrages exprimés



Saint-Pierre-et-Miquelon : 1 député élu

Taux de participation : 55,95%



1e circonscription : Stéphane Lenormand (élu), 1 329 voix, soit 50,36% des suffrages exprimés

La Réunion : 7 députés dont 4 réélus et 3 élus

Taux de participation : 34,68%



1e circonscription : Philippe Naillet (réélu), 14 876 voix, soit 60,68% des suffrages exprimés

2e Circonscription : Karine Lebon (réélue), 18 164 voix, soit 68,40% des suffrages exprimés

3e circonscription : Nathalie Bassire (réélue), 15 186 voix, soit 51,87% des suffrages exprimés

4e circonscription : Émeline K/Bidi (élue), 27 532 voix, soit 61,33% des suffrages exprimés

5e circonscription : Jean-Hugues Ratenon (réélu) 17 748 voix, soit 62,81% des suffrages exprimés

6e circonscription : Frédéric Maillot (élu), 12 659 voix, soit 52,99% des suffrages exprimés

7e circonscription : Perceval Gaillard (élu), 18 372 voix, soit 51,24% des suffrages exprimés



Mayotte : 2 députés dont 1 élue et 1 réélu

Taux de participation : 49,42%



1e circonscription : Estelle Youssouffa (élue), 12 180 voix, soit 66,58% des suffrages exprimés

2e Circonscription : Mansour Kamardine (réélu), 14 250 voix, soit 59,24% des suffrages exprimés



Nouvelle-Calédonie : 2 députés dont 1 élu et 1 réélu

Taux de participation : 45,16%

1e circonscription : M. Dunoyer Philippe (réélu), 25 652 voix, soit 66,40% des suffrages exprimés

2e Circonscription : M. Metzdorf Nicolas (élu), 31 398 voix, soit 54,23% des suffrages exprimés



Polynésie française : 3 députés indépendantistes dont 2 élus et 1 réélu

Taux de participation : 53,52%



1e circonscription : Tematai Le Gayic (élu), 19 523 voix, soit 50,88% des suffrages exprimés

2e Circonscription : Steve Chailloux (élu), 19 978 voix, soit 58,89% des suffrages exprimés

3e circonscription : Moetai Brotherson (réélu), 21 937 voix, soit 61,32% des suffrages exprimés



Wallis-et-Futuna : 1 député élu de la majorité présidentielle

Taux de participation : 78,44%



1e circonscription : Mikaele Seo (élu), 3 717 voix, soit 50,11% des suffrages