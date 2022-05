Les dates à retenir pour les Législatives

L’élection présidentielle terminée, les élections législatives des samedis 11 et 18 juin sont désormais au centre des débats politiques. En Guyane les déclarations de candidatures fleurissent à tout-va, si bien qu’il est n’est plus possible de les compter sur les doigts des mains dans la première circonscription. Ce qui n’est pas (encore ?) le cas dans la deuxième circonscription.

Entre déclarations et défections, une certitude : la liste définitive des candidats aux Législatives 2022 sera officiellement arrêtée le 20 mai. C’est en effet la date de clôture du dépôt de candidature pour ce scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui enverra 577 députés siéger pour cinq ans à l’Assemblée nationale.

Pour l’heure, voici les dates clés à retenir pour les élections législatives 2022 :



Mercredi 4 mai : clôture des inscriptions en ligne sur les listes électorales

Selon les données locales de la préfecture, 103 043 électeurs guyanais sont inscrits pour les élections législatives 2022 sur la liste électorale en cours de validité élaborée pour le dernier scrutin (l’élection présidentielle 2022). Ainsi, au 23 avril 2022, il y a 56 671 inscrits dans la première circonscription et 46 372 dans la seconde.

Vous n’êtes pas encore inscrit et êtes âgé d’au moins 18 ans ? Vous avez jusqu’à aujourd’hui mercredi 4 mai pour effectuer votre inscription en ligne ici sur le site du service public. Vous devrez vous munir de justificatifs numérisés de domicile – de moins de trois mois – et d’identité.

Vendredi 6 mai : clôture des inscriptions en mairie sur les listes électorales



Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai pour vous inscrire en mairie. Vous seront demandés : des justificatif de domicile – de moins de trois mois – et d’identité ainsi que le formulaire cerfa n°12669 (aussi disponible en mairie).

Par ailleurs, pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et votre bureau de vote, rendez-vous ici

Vous avez cependant jusqu’au 2 juin si vous êtes dans une situation particulière : consultez vos droits ici

Du lundi 16 au vendredi 20 mai : dépôt des candidatures pour le 1er tour

Les candidats seront reçus à la préfecture à partir du lundi 16 mai 2022 et jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 heures (heure légale locale). Les candidats devront remplir le formulaire Cerfa n°16110*02 à télécharger sur le site du service public ici. La déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite du suppléant. Les deux doivent fournir, en outre, des pièces prouvant qu’ils sont bien âgés de 18 ans.

Pour rappel, les candidats et leur suppléant doivent remplir les conditions d’éligibilité suivantes : avoir 18 ans révolus, avoir la qualité d’électeur et ne pas être en situation d’inéligibilité. En outre, la déclaration d’un mandataire financier – personne physique ou association de financement électorale – s’impose à chaque candidat

Par ailleurs, « il n’est pas nécessaire que les candidats justifient d’une attache domiciliaire ou fiscale avec la circonscription législative dans laquelle ils se présentent, ni qu’ils figurent sur la liste électorale de l’une des communes de la circonscription législative », explique le mémento à l’usage du candidat pour les Législatives en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur

Lundi 30 mai : ouverture officielle de la campagne

La campagne électorale pour le premier tour débutera le 30 mai. Les panneaux d’affichage seront mis en place.

Jeudi 9 juin 2022 (à minuit)

Clôture de la campagne électorale pour le premier tour dans les Outre-mer

Vendredi 10 juin 2022 (à minuit)

Clôture de la campagne électorale dans l’Hexagone

Samedi 11 juin 2022 : premier tour en Outre-mer

Le premier tour de scrutin se déroulera samedi 11 juin de 8h à 18h en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sera également le cas pour les Français installés sur le continent américain et dans les Caraïbes (second tour, le cas échéant, le 18 juin).

Dimanche 12 juin 2022 : premier tour dans l’Hexagone

Pour être élu au premier tour de scrutin dans l’Hexagone comme en Outre-mer, le candidat doit emporter la majorité absolue des suffrages exprimés et le nombre de voix doit être au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Mardi 14 juin : date limite du dépôt des candidatures pour le second tour

Les candidatures devront être déposées jusqu’au mardi 14 juin à 18 heures (heure légale locale). Peuvent se maintenir au second tour les candidats qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits.

Samedi 18 et dimanche 19 juin : second tour

Un second tour de scrutin se tiendra dans les circonscriptions où aucun candidat n’aura rempli les conditions pour être élu au premier tour. Le second tour se déroulera le samedi 18 juin de 8h à 18h en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les Français installés sur le continent américain et dans les Caraïbes. Le lendemain, dimanche 19 juin, le second tour aura lieu dans l’Hexagone.

Mardi 21 juin 2022

Fin du mandat de l’Assemblée nationale élue en 2017.

Mardi 28 juin 2022

Première séance de l’Assemblée nationale élue en 2022. Élection du président de l’Assemblée.

19 août 2022 : date limite de dépôt des comptes de campagne

Les comptes de campagne devront être déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le vendredi 19 août 2022 à 18h, le cachet de la poste faisant foi.

La CNCCFP devra approuver, réformer ou rejeter les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement forfaitaire auxquels les candidats auront droit.