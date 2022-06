Législatives : après la question statutaire et les Accords de Guyane, la vie chère, l’éducation, la santé et le contrôle des frontières, omniprésents dans les programmes

Ce samedi 11 juin, les électeurs guyanais auront le choix entre 27 candidats (18 pour la première circonscription, 9 pour la seconde) dans le cadre des élections législatives. Si la poursuite du travail engagé pour faire respecter les Accords de Guyane et la question de l’évolution statutaire sont au cœur du programme de nombreux candidat-e-s, quels autres sujets espèrent-ils porter à l’Assemblée nationale ? Vie chère, éducation, santé et contrôle des frontières sont des thèmes récurrents dans les programmes de celles et ceux qui espèrent siéger au palais Bourbon, une fois passées la question statutaire et celle des Accords de…