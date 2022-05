Législatives : 27 candidatures en lice

Les élections législatives qui se dérouleront en Guyane les samedis 11 et 18 juin regroupent pour le premier tour 27 candidat.es réparti.es dans les deux circonscriptions du territoire.

Attendue depuis le vendredi 20 mai après 18h, date de clôture du dépôt des candidatures, la liste officielle pour le 1er tour de scrutin des élections législatives n’a été communiquée que ce lundi 23 mai car « parmi les candidatures de ce jour (vendredi 20 mai, ndlr), trois d’entre elles nécessitent une vérification auprès du service compétent » indiquait la préfecture. Et ce alors que le tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidat.es a bien été effectué le 20 mai (!).

La première circonscription rassemble 18 candidatures. La bataille y est très disputée, en raison notamment de l’absence de député et donc de prime au sortant. En effet, l’ancien député Gabriel Serville a préféré son poste exécutif de président de la Collectivité territoriale de Guyane suite aux élections territoriales de 2021 et sa suppléante Carine Sinaï Boussou, présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie, a fait le choix de ne pas aller à l’Assemblée nationale.

Dans la seconde circonscription, ce sont 9 candidatures qui ont été déposées en préfecture :