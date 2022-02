La France Insoumise en Guyane se divise avant les élections

La venue de Jean-Luc Mélenchon fin octobre n’a pas eu l’effet escompté. Adieu fédération des groupes d’action (GA), bonjour désunion et insultes via les réseaux sociaux. Pour la première fois, Shirly Alcin, élue de la majorité territoriale, accepte de revenir sur ses désaccords avec son collègue Philippe Bouba, 5e vice-président de la Collectivité territoriale de Guyane. Gogo ké chemise. Voilà comment on pouvait décrire la relation entre Philippe Bouba et Shirly Alcin pendant la campagne électorale pour la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) au premier semestre 2021. Une union qui pouvait étonner, entre l’anarchiste du Roussillon et la petite fille…