Elections législatives : 4 comptes de campagne rejetés et 6 candidats déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel

Un an après les élections législatives, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et le Conseil constitutionnel ont eu le temps de se pencher sur les comptes de campagne des candidats en Guyane. Récemment, le juge des élections a rendu ses décisions et a déclaré six anciens candidats inéligibles pour des durées allant de un à trois ans : Jessika Delar-René, Emmanuel Félissaint, Christophe Madère, Wender Karam, Manuel Jean-Baptiste et Virginie Thomas. Quatre ont eu leurs comptes de campagne rejetés : Mylène Mathieu, Manuel Jean-Baptiste, Wender Karam et Virginie Thomas. En Guyane, les candidats s’étaient…