Législatives : la Guyane change de cap en votant pour Jean-Victor Castor et Davy Rimane

En Guyane, deux sièges de député étaient en jeu, samedi 18 juin, à l’occasion des élections législatives. Dans la première circonscription, Jean-Victor Castor (56,53%), candidat du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES) et soutenu par le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), sort victorieux face à Yvane Goua (43,47%), porte-parole de l’association Trop Violans, soutenue par La France Insoumise durant l’entre-deux-tours. Dans la seconde circonscription, Davy Rimane (54,12%), figure des mouvements sociaux de 2017 et soutenu par La France Insoumise (Nupes), remporte les élections face au député sortant La République en Marche (LRM) Lénaïck Adam (45,88%). Même si la participation a été…