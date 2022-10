L’AFD prête 15 millions à la CCOG pour la mise aux normes de la décharge de Saint-Laurent

L’AFD et la CCOG ont signé, lundi 17 octobre, un prêt de 15 millions d’euros pour la mise aux normes de la décharge de Saint-Laurent. L’occasion de faire un état des lieux de la gestion des déchets dans l’Ouest et en particulier sur les communes du Maroni, un dossier particulièrement épais pour la CCOG. L’Agence française de développement (AFD) va débloquer une enveloppe de 20 millions d’euros pour la Communauté de communes de l’Ouest guyanais (CCOG). Sous la forme de deux prêts qui courent sur 20 ans, 5 millions d’euros serviront à des projets de « développement économique » et 15 millions…