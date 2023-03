La réhabilitation de Jean-Martial de plus en plus concrète

Etat, Collectivité territoriale de Guyane et Mairie de Cayenne ont acté ce mardi la création d’un Comité de pilotage (Copil) pour la réhabilitation de l’ancien hôpital Jean-Martial, vieux serpent de mer de la Culture relancé en décembre dernier par le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco lors de son passage en Guyane. Ce Copil sera accompagné d’un comité technique et doit d’ici à la fin juin fournir au ministre le plan de financement et le contenu définitif du projet. « C’est un projet phare de notre mandature« , annonce d’emblée Emmanuel Prince, le vice-président de la Collectivité territoriale de Guyane délégué à…