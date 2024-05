Nouvelle-Calédonie : Macron annonce « ne pas passer en force dans le contexte actuel » sur la révision constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral

À l’issue d’une visite express en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer l’ensemble des composantes politiques de l’archipel et mettre en place une mission de dialogue, Emmanuel Macron a pris l’engagement de ne pas passer en force sur la réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral. Le Congrès de Versailles devant entériner le projet de loi, initialement prévu fin juin, devrait être repoussé. En parallèle, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de la reconstruction, onze jours après le déclenchement d’émeutes inédites sur le Caillou. Arrivé en Nouvelle-Calédonie jeudi matin accompagné des ministres Gérald…

