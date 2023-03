Vega-C : une pièce fabriquée en Ukraine à l’origine de l’échec du 20 décembre

Deux mois et demi après l’échec du premier vol commercial du lanceur léger italien survenu le 20 décembre 2022, la commission d’enquête indépendante a rendu ses conclusions ce vendredi matin : une pièce du deuxième étage de la fusée, fabriquée par la société ukrainienne Youjnoye, est en cause. Comme pressenti deux jours après l’échec du premier vol commercial du lanceur léger Vega-C, c’est bien une pièce du second étage de la fusée sous maîtrise d’œuvre italienne qui est à l’origine du crash du 20 décembre d’après les conclusions de la commission d’enquête indépendante rendues publiques ce vendredi. Ce soir-là, il…