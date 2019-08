Amazonie : la tribune de la discorde

Alors que les incendies en Amazonie ont provoqué une forte émotion internationale, la ministre des Outre-mer et les élus guyanais du parti présidentiel En Marche ! – les sénateurs Antoine Karam et Georges Patient, le député Lenaïck Adam et le président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) Rodolphe Alexandre – appellent à agir contre les feux de forêt et pour le reboisement en Amazonie dans une tribune parue sur le JDD ce dimanche. Qualifiée d’ « acte de communication gouvernementale dans un contexte dramatique » par le député Gabriel Serville et critiquée par le Grand conseil Coutumier, cette tribune ne fait pas l’unanimité.

« On l’oublie souvent, le président brésilien l’oublie : la plus grande frontière extérieure de la France, c’est entre la Guyane et le Brésil » rappellent la ministre des Outre-mer et les élus de la majorité présidentielle signataires de la tribune “La France, pays d’Amazonie – Préservons ce bien commun de l’humanité” parue ce dimanche 25 août dans le JDD (Journal Du Dimanche).

Les signataires plaident pour la création d’un fonds international pour l’Amazonie afin de “lancer des actions de lutte concrètes, ponctuelles, ciblées directement sur les acteurs locaux, contre les feux de forêt et pour le reboisement” qui concernerait “les zones incendiées, mais également celles touchées par les erreurs des hommes : sites pollués par l’orpaillage illégal, friches érodées d’une surexploitation agricole”.

Ils demandent également « à l’Union européenne de doubler son fonds de développement interrégional dédié à la biodiversité et au développement de l’Amazonie ».

“Un acte de communication gouvernementale”

Le député guyanais d’opposition Gabriel Serville indique pour sa part qu’il n’a “pas souhaité co-signer cette tribune” et il évoque divers points d’achoppements lors de sa rédaction notamment la phrase “Unis aujourd’hui autour de la Collectivité Territoriale de Guyane, nous demanderons à l’Union européenne de doubler son fonds de développement interrégional dédié à la biodiversité et au développement de l’Amazonie.”

Sur ce point le député Serville a expliqué à Guyaweb que “personnellement [il] ne peux pas être dans l’union autour de la CTG car elle a démontré sa volonté de se battre en faveur du projet de la Montagne d’Or, un projet écocide.”

Il considère également que cette tribune est un “acte de communication gouvernementale dans un contexte dramatique” même si selon lui “on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe dans l’Amazonie.”

Le Grand Conseil Coutumier “refuse” de co-signer

Bien que son président figure comme co-signataire de la tribune parue au JDD, le Grand Conseil Coutumier (GCC) des peuples amérindiens et bushinengé de Guyane a indiqué dans une “contre-tribune” datée du 25 août et intitulée “Amazonie, une forêt et des peuples” avoir « refusé de co-signer la tribune de Madame la ministre Annick Girardin » en raison « du manque d’engagement au niveau de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et leur rôle dans la préservation de la biodiversité.»

Si le Grand Conseil Coutumier soutient “la proposition d’augmenter les fonds alloués par l’Union européenne sur le développement de l’Amazonie”, il demande toutefois “une garantie sur la participation pleine des peuples autochtones à sa gestion.»

Idem sur la proposition de création d’un fonds international pour l’Amazonie qui selon le GCC « devra être directement géré en Amazonie par les peuples autochtones et les communautés”.

Enfin le Grand Conseil Coutumier, instance consultative, souhaite son “renforcement en instance décisionnaire avec de véritable moyens de fonctionnement​” ainsi que “la ratification par le gouvernement français de la Convention 169 de l’OIT [Organisation Internationale du Travail, ndlr] afin de reconnaître véritablement le droit des Peuples Autochtones.”

Une autre voix discordante est celle de l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane (ONAG) qui elle aussi “se désolidarise de la tribune pour l’Amazonie co-signée par la Ministre des Outre-mer et les élus guyanais ».

