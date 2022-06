Le Comité des pêches teste de nouveaux filets pour réduire les captures accidentelles

C’est la phase opérationnelle du projet Palica débuté en 2021 et qui doit se terminer en décembre. Mené conjointement par le Comité régional des pêches, WWF Guyane et le CNRS, il vise à réduire les captures accidentelles de mammifères marins durant les campagnes de pêche. L’une des quatre expérimentations scientifiques du projet a été testée lundi 27 juin avec des marins de la Crique à Cayenne. Palica 2. C’est le nom du projet co-construit entre les pêcheurs guyanais, le CNRS et l’antenne locale du WWF pour réduire les captures de mammifères marins lors des campagnes de pêche côtières. Lancé en…