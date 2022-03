Foncier : la promesse non tenue de 2017

En 2017, les Accords de Guyane prévoyaient la cession de 250 000 hectares aux collectivités guyanaises et la restitution de 400 000 hectares aux peuples autochtones. Cinq ans plus tard, les cessions n’ont toujours pas eu lieu et Emmanuel Macron, le chef de l’État, n’a pas exclu de rediscuter les conditions du transfert. Si le processus semble s’être débloqué pour les Amérindiens grâce à l’implication de la CTG, la cession aux collectivités paraît en revanche au point mort. L’accès à la terre est un sujet crucial. Héritage direct de la colonisation, près de 94 % du foncier appartient au domaine…