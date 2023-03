Faux directeur des ressources humaines, la Mairie de Cayenne saisit la justice

La Mairie de Cayenne a suspendu samedi 25 mars son directeur des ressources humaines et saisi la justice pour faux et usage de faux contre ce dernier. Recruté en mai 2022, l’homme aurait menti sur son CV et aurait profité du manque de vérification de la mairie sur son passé. En effet, il n’en serait pas à son coup d’essai. Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (Chog) avait déjà déposé une plainte en 2019 pour le même motif. Abus de confiance ou incompétence des services de la mairie de Cayenne ? Tout dépend de là où l’on met le curseur…