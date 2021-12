Drogue, 7 appels des infractions pénales et douanières, deux appels des infractions douanières

Le procès ayant abouti à la condamnation de 29 prévenus à Rennes (dont quelque absents voir cet article), aura une suite en appel. Sept personnes ont fait appel des dispositions pénales et douanières : Yassine Dahmane, Edmond Fonki , Denzel Lende, Morgun Delobi, Michel Saint-Elie, Bakasso Gassama et Marlon Asomang. Parmi ces personnes trois sont originaires de Guyane, Fonki, Lende et Saint-Elie, deux du Suriname, Delobi et Asomang. Deux personnes ont fait appel des dispositions douanières : Ba Bayoro et Demba Thiongane. Explications « Bakasso Gassama, Ba Bayoro, Demba Thiongane et Yassine Dahmane sont des revendeurs basés à Rennes », a précisé…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3