Deux interdictions d’embarquer à l’aéroport cassées par la justice administrative

Portés par le député Davy Rimane, deux référés contre des arrêtés d’interdiction d’embarquer à Félix-Eboué, prononcés dans le cadre du dispositif 100% contrôle des passagers, ont été jugés recevables, mardi 19 septembre, par le Tribunal administratif de Cayenne qui a suspendu ces arrêtés préfectoraux. Le député de la seconde circonscription dénonce des contrôles arbitraires, au faciès, et sans fondement juridique solide. Le député Rimane compte aller plus loin et attaquer sur le fond la procédure administrative généralisée par la préfecture pour lutter contre le trafic de drogue. C’est un député de la seconde circonscription remonté qui a convié la presse…