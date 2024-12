Piste améliorée Apatou-Papaïchton : de 16 à 25 ans d’études et travaux estimés entre 320 à 400 millions d’euros

L’étude de faisabilité pour tracer une piste améliorée entre Apatou et Papaïchton, commandée par le président de la République aux Forces armées en Guyane, a été rendue publique lundi 16 décembre. Réalisée par le Génie militaire, elle propose deux types de revêtement, trois itinéraires – « route fluviale », « route intérieure », « route des terres » – allant de 220 à 274 km et différents délais de réalisation en fonction du tracé retenu. Le plus rapide impliquera a minima 16 ans d’études et de travaux et le plus long jusqu’à 25 ans, pour un coût total estimé entre 320 et 400 millions d’euros. L’étude…