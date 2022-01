Vivre à St Georges sous état d’urgence sanitaire : « les problématiques sociales auraient pu être plus largement prises en considération »

Interview de Margot Schneider, universitaire en master géographie à Paris Diderot, auteure d’un travail de recherche récent : « Habiter la frontière France-Brésil au temps des fermetures et des gestions de crise », sous la direction du laboratoire hommes milieux Oyapock du CNRS, et de l’université de Paris. Guyaweb : Vous aviez mené une étude sociologique au premier trimestre 2020 à Vila Vitória, quartier spontané de Saint-Georges et d’Oiapoque. Lorsque vous êtes revenue à Saint-Georges en 2021 pour la poursuite de vos travaux, avez-vous été interpellée par de fortes modifications dans l’organisation sociétale induite par la pandémie et les politiques qui y…