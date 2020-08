Un dimanche en semi-liberté en raison du football

Ce n’est pas la bonne nouvelle attendue depuis le Covid info du 10 juin qui annonçait l’interdiction de circulation le week end du samedi 21h au lundi 5h au moment où la Guyane débutait son pic épidémique du Covid-19. Plus de deux mois après des dimanches bien confinés, un peu d’air frais sera désormais possible à partir du dimanche 23 août mais seulement entre 5h et 14h et uniquement pour l’Ile de Cayenne, Kourou et l’Est du département.

Outre un recul de l’incidence du Covid-19 en Guyane (34 cas déclarés sur 445 tests pour le point épidémio du vendredi 21 août), l’une des raisons de cette semi-liberté annoncée par le préfet est la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich qui se déroulera dimanche 23 août à 16h. Aberrant !

Libre-circulation ce dimanche 23 août de 5h à 14h

“On gardera le couvre feu le dimanche après-midi qui est spécifique puisque nous avons une compétition sportive très populaire, attendue (..), le match à 16h Paris Saint-Germain / Bayern de Munich et qu’il ne faut pas que nous ayons des débordements qui donnent lieu à des contacts sociaux trop proches, sans masques, qui pourraient faire repartir l’épidémie ou que nous pourrions regretter dans quelques jours (…), l’idée est de rester très prudent” a déclaré le préfet Marc Del Grande en charge de la gestion de la crise sanitaire en Guyane au micro de RDI ce vendredi midi. “La mesure pour ce dimanche est une mesure prudente (…), il faudra que notre allégresse soit contenue” a plaidé le préfet.

Mais pour celles et ceux qui n’aiment pas le football, c’est donc pas de chance… ils ne pourront pas s’adonner à leurs passions.

Après plus de deux mois de fermeture, les commerces – notamment les boulangeries – pourront donc ouvrir ce dimanche matin. Mais cette semi-liberté dimanche 23 août ne concerne pas les communes d’Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula et Papaïchton, en raison de la circulation du Covid-19.

Couvre-feu élargi à 23h sur l’Ile de Cayenne, Kourou et l’Est du département

Par ailleurs, la préfecture annonce aussi de nouvelles mesures de freinage à compter du samedi 22 août. Sur l’Ile de Cayenne, Kourou et l’Est du département, le couvre feu passe à 23h en semaine et également à 23h le samedi.

A noter aussi que pour Apatou, Awala-Yalimapo, Mana et Saint-Laurent du Maroni, le couvre-feu est à partir de 22h. Pour Maripasoula et Papaïchton l’interdiction de circulation est à partir de 20h. Quant aux communes de Ouanary, Saint-Elie et Saül, épargnées par les restrictions, elles sont donc libres comme l’air.