Tests PCR obligatoires : galères et arrangements

Obligatoires pour toute personne qui veut se rendre en Guyane, les tests PCR sont de plus en plus difficiles à se procurer dans les délais, en particulier depuis la région parisienne. Cette situation crée des imbroglios et pousse nombre de voyageurs à tricher avec la loi. Carrefour de la rue Réaumur et de la rue de Turbigo, au cœur de Paris, 8h du matin : une longue file d’attente s’enroule le long des immeubles et disparaît dans les rues adjacentes. « Voilà plus d’une heure que je suis là et je pense que j’ai encore au moins deux ou trois heures d’attente…