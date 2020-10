Municipales : l’alternance, lame de fond de la campagne à Awala-Yalimapo

A Awala-Yalimapo, l’opposition s’est organisée pour présenter une liste commune face au maire sortant Jean-Paul Fereira qui demande un quatrième mandat, à l’issue duquel il affirme qu’il aura formé la relève. En face, ce sont principalement le thème de l’alternance et l’expression d’un ras-le-bol vis-à-vis d’un édile en place depuis 19 ans qui alimentent la campagne menée par Hervé Robineau, conseiller territorial et conseiller municipal aux côtés du maire sortant pendant trois mandats, adjoint aux sports, à la culture et aux loisirs. Mais sur le fond, la perception de la situation actuelle et la vision du futur de la commune…