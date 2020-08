Le week-end (partiellement) libéré pour l’Ile de Cayenne, Kourou et l’Est

Comme attendu depuis le 10 juin, date de l’arrêté interdisant la libre circulation du samedi 21h au lundi 5h, le week-end est enfin libéré … mais pas totalement. En effet il sera désormais possible à compter du samedi 29 août de circuler le samedi et le dimanche … mais sous couvre-feux qui restent bel et bien d’actualité. A savoir du lundi au dimanche de 23h à 5h notamment pour le groupe 1 : Cayenne, Kourou et l’Est guyanais. Unique en son genre, la Guyane vit à l’heure du couvre-feu depuis le 25 mars soit plus de cinq mois !

Les nouvelles mesures de freinage communiquées ce 28 août par la préfecture précisent les nouveaux horaires de couvre-feu à compter du samedi 29 août :

Pour le groupe 1 : du lundi au dimanche de 23h à 5h.

En revanche ces nouveaux horaires de couvre feu ne concernent pas les groupes 2 et 3. En effet pour le groupe 2 le couvre feu est du lundi au samedi de 23h à 5h et du dimanche 14h au lundi 5h. Pour le groupe 2 : du lundi au vendredi de 22h à 5h. Quant au groupe 4, il n’a aucune restriction de circulation.

Par ailleurs « à compter du 31 août, les crèches pourront de nouveau accueillir les enfants au niveau de leurs capacités habituelles, en veillant à ce que les différents groupes d’enfants ne se mélangent pas et en respectant scrupuleusement les mesures barrières » annonce la préfecture.