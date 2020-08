Le sentier de Saint-Elie : échappée belle en temps de confinement

En partenariat avec le Guide Guyane, bas les masques sur les sentiers de Guyane. Au détour du layon, sans masque ni gel, hors couvre-feu, le temps d’un instant de liberté ce samedi 8 août, on s’évade sur le sentier de Saint-Elie situé sur la commune de Sinnamary que l’on peut qualifier de capitale de l’éco-tourisme du littoral tant les opportunités de découvrir une nature authentique y sont nombreuses et variées. L’offre d’hébergement et de restauration s’est agrandie mais demeure insuffisante ; on peut néanmoins apprécier dans la même journée un pique-nique et une baignade dans les eaux fraiches des criques Toussaint ou Canceler … Mais d’ici là, partons pour une randonnée pédestre sur le sentier ombragé de Saint-Elie.

Pour s’y rendre :

Au PK 118,7 de la RN1, à 4 km de Sinnamary en allant vers Iracoubo, au lieu dit carrefour de Saint-Elie, prendre la route qui part à gauche, à travers les anciennes savanes. Vers PK 16, la route n’est plus bitumée. Le sentier est signalé à droite par un panneau d’accueil.

Un peu d’histoire :

Cette route, dite Piste de Saint-Elie, devait rejoindre la capitale de l’orpaillage, Saint-Elie, vers 1969, mais seul un sentier pédestre y parviendra. Celui-ci est désormais sous les 30 mètres d’eau du barrage de Petit Saut. En 1975, un projet d’usine de pâte à papier voit le jour. Des plantations d’arbres exportés, tels le pin ou l’eucalyptus, sont plantées sur des dizaines d’hectares, mais l’expérience tourne au fiasco. En effet, peu étudiée en amont, la croissance des arbres fut rapidement freinée voire stoppée par les innombrables insectes issus de la biodiversité tropicale. Un programme de recherche fut mis ensuite en place sur ce site afin de mieux connaître les effets de l’érosion sur les sols déboisés.

Description du site

L’intérêt majeur de ce circuit réside dans la rapidité et le confort d’accès à un espace forestier non habité. La route, en parfait état, est étroite et sinueuse.

D’abord, à droite de la route, vous contemplez les savanes, inondées en saison des pluies, brûlées par la sécheresse le reste de l’année. Les premiers kilomètres sont des pâtures à zébus ou buffles. L’herbe des parcelles, richement amendées, est d’un vert tendre. On est surpris de la faible densité du bétail dans les prairies. Ainsi, au-delà de PK 5, des parcelles de 250 ha ont été récemment déforestées ; chacune d’entre elles ne peut nourrir que 250 têtes de bétail. Ce ratio d’environ un bœuf par hectare est lié à la médiocre qualité nutritive des prairies tropicales. On comprend mieux ici l’intérêt pour nos forêts primaires de modérer notre consommation de viande.

Le sentier

Il débute lorsque le bitume cède la place à la latérite. Il est parsemé de 9 anciens panneaux présentant les études scientifiques des années 90. On y traite du « cycle minéral », de « la circulation de l’eau dans le sol », du « système racinaire »…

Brièvement, vous sortirez de la forêt pour découvrir une forêt secondaire qui fut un ancien verger d’agrumes, composés de pomélos (pamplemousses à chair rose, greffés sur des citronniers), d’un manguier et d’agrumes divers. Les fruitiers ne produisent plus et sont envahis par de jolies mousses et épiphytes.

Retour en forêt ancienne, là ou seulement 2% de la lumière totale atteignent le sol ; la température est bien moindre.

Il y a quelques années, des élèves de la commune ont participé, avec l’Office National des Forêts, à la conception de fiches techniques sur les arbres du sentier.

En fin de parcours, vous retombez sur la route de St-Elie et le carbet du sentier.

Durée : 2h pour les 2.5 km y compris lecture des panneaux.