Le Brésil avec Azul, un retour compromis

Après une première apparition sur le tarmac de Cayenne Félix Eboué à l’été 2015, la compagnie aérienne brésilienne Azul, qui desservait les capitales régionales Belém et Fortaleza au départ de Cayenne, est désormais loin du ciel guyanais. La fermeture des frontières entre la Guyane et le Brésil, décidée le 19 mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et du risque sanitaire, a eu notamment comme effet l’arrêt des liaisons aériennes internationales et donc le départ d’Azul. Pour la déléguée régionale de la compagnie Laura De Reynal, “il y a une possibilité de retour mais elle est prématurée”. L’été…