Le boom de la livraison à domicile

Confinement oblige, les commerces s’adaptent et certains proposent la livraison à domicile. Une habitude essayée et vite adoptée par les consommateurs, ce qui laisse présager une continuité après la crise sanitaire. Les photos sont toutes alléchantes. Les ramboutans sont rouge foncé, les chadeks énormes. A l’annonce du confinement pour cause de Covid-19, monpanierguyane a été l’un des premiers primeurs à proposer des commandes par mail et via l’application Whatsapp. Depuis, beaucoup de commerces s’y sont mis. « C’est une logistique énorme à mettre en place. On reçoit beaucoup de messages auxquels ils font répondre, puis organiser la livraison… Je bosse de 8 heures à…