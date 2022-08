La réintégration des soignants, un débat pour la société guyanaise

Réunie hier soir par les deux députés de Guyane, une foule de citoyens et de professionnels de santé a débattu de la réintégration des soignants suspendus et plus largement de la santé en Guyane. Un format d’échange que Davy Rimane et Jean-Victor Castor ont l’ambition de réitérer sur le plus de sujets possibles. Hier soir, l’auditorium de la Chambre de commerce et d’industrie de Guyane à Cayenne avait des allures d’agora grecque. Dans la lignée de leur meeting commun, le 22 juin à la ferme Zulemaro, les deux députés de la Gauche Démocrate et Républicaine – Nupes, Davy Rimane et…