Gestion de la frontière franco-surinamaise : rencontre diplomatique à Saint-Laurent

Une « rencontre au sommet » a eu lieu à la résidence du sous-préfet à Saint-Laurent entre officiels français et surinamais au sujet de « la gestion commune de la frontière France-Suriname en période de Covid-19 ». Plus précisément, les deux pays ont signé vendredi 4 septembre une série d’engagements pour appréhender cette gestion quand viendra l’heure de l’après-Covid. C’est pour évoquer en priorité « le sujet de la sécurité de part et d’autre du Maroni et de la lutte contre l’immigration illégale » que la délégation française – comprenant entre autres le préfet Marc Del Grande, le sous-préfet Yves Dareau et l’ambassadeur de…