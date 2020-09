Covid-19 : levée du Plan Blanc

Les centres hospitaliers de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent ont annoncé la levée du Plan Blanc à compter de ce mercredi 2 septembre à 8h.

Une décision que les directeurs de ces trois hôpitaux formant le Groupement hospitalier de territoire expliquent par « l’évolution de la situation épidémiologique en Guyane ».

En effet si le Plan Blanc – dispositif permettant de mobiliser des moyens accrus – « avait été déclenché le 4 juillet dernier de manière commune » dans ces trois hôpitaux guyanais « afin de faire face à l’augmentation importante du nombre d’hospitalisations Covid-19 », on observe depuis lors un ralentissement de la circulation du coronavirus sur le territoire.

Les directeurs des centres hospitalier de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent précisent cependant que « la levée du Plan Blanc ne signifie en aucun cas une sortie de crise » mais qu’elle « redéfinit les axes stratégiques de la gestion de crise ».

En effet la Guyane est toujours en pleine crise sanitaire due au Covid-19 et reste le territoire ultramarin de loin le plus touché avec à ce jour 63 morts et 9154 cas déclarés depuis la détection des premiers cas le 4 mars dernier.