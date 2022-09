Kourou dans le rouge financièrement

En redressement depuis 2015 et régulièrement contrôlée par la Chambre régionale des comptes, la ville spatiale n’arrive toujours pas à rétablir son équilibre budgétaire d’après le dernier avis des magistrats financiers. Et ce, malgré la vente en mai des dernières parts de la Simko détenues par Kourou, pour un montant de près de 9 millions d’euros. Les finances de Kourou sont dans le rouge. Et depuis longtemps. Suite à son placement en redressement en 2015, la Ville est engagée dans un plan de retour à l’équilibre budgétaire, d’abord prévu pour 2022 puis prorogé à 2024. Ses finances sont ainsi régulièrement scrutées…