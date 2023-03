Face-à-face glacial entre forces de l’ordre et opposants à l’emplacement de la CEOG

Ce vendredi matin, une nouvelle mobilisation contre l’emplacement du projet de Centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG) a eu lieu sur la RN1. Un face-à-face glacial entre les militants du village Prospérité et les forces de l’ordre qui aura duré presque trois heures. Deux personnes ont été interpellées. Elles ont été libérées dans la soirée et seront convoquées ultérieurement. Deux semaines après la confrontation extrêmement tendue entre les opposants à l’emplacement de la CEOG et les forces de l’ordre, une nouvelle mobilisation a eu lieu ce vendredi 24 mars. Les militants s’étaient donné rendez-vous dès 6 heures dans le village…