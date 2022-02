Bilan de Macron en Guyane (1/3) : une solidarité à la carte

Six mois après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron s’était déplacé en Guyane pour « dessiner la feuille de route à venir ». Il affirmait : « je ne prendrai que des choses que je tiendrai ». Son unique visite du quinquennat, fin octobre 2017, s’était tenue dans un climat de tensions, quelques mois après le mouvement social de mars-avril 2017 au cours duquel la population s’était soulevée contre les inégalités et l’abandon dont souffre le territoire. Guyaweb revient en trois volets sur les « engagements » ou l’action d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement. Ce premier volet est consacré…