Auplata : chronique d’une mue annoncée

La société Auplata, premier producteur d’or français coté en Bourse, est devenue en juillet dernier AMG pour Auplata Mining Group. Derrière ce changement de nom, c’est une véritable mutation de la compagnie minière implantée en Guyane depuis 2004 qui s’est opérée ces derniers mois. Auplata est passée d’une PME guyanaise déficitaire à un groupe minier international, offrant à sa branche guyanaise compétences techniques et capacités financières qui lui faisaient défaut. La compagnie guyanaise a apporté au nouveau groupe, en plus de son nom, des titres miniers et une usine de cyanuration en cours de réalisation, ouvrant le front pionnier de…