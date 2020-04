Après Montagne d’or, Espérance…

Sur le site d’Espérance, entre les communes d’Apatou et Grand-Santi, un gisement aurifère estimé à plusieurs dizaines de tonnes d’or réunit autour d’un partenariat la PME guyanaise CME (Compagnie minière Espérance) appartenant à la « famille Ostorero » et la multinationale états-unienne Newmont, plus gros producteur d’or au monde en 2018. Près d’un an après le rejet formulé par le gouvernement du dossier Montagne d’or, en raison de « l’incompatibilité du projet actuel avec les exigences de protections environnementales » (voir Guyaweb du 23/05/2019), le projet Espérance pourrait relancer le débat sur l’exploitation industrielle de l’or guyanais. Le 15 avril 2020, la commission départementale…